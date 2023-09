Georgina Rodríguez destacou no Instagram novas imagens, desta vez captadas por Agua Amarga.

Maioritariamente no meio do oceano, a companheira de Cristiano Ronaldo posou com um conjunto desportivo composto por calções, de 34 euros, e sutiã, de 53 euros. Peças da Alo Yoga que custam no total 87 euros.

Veja na galeria as imagens destacadas por Georgina Rodríguez no Instagram.

