Ao que se consta, a relação de Katie Holmes com Emilio Vitolo Jr. está por um fio. Informação que foi partilhada com o Page Six por fontes.

O casal foi visto pela primeira vez em público em setembro do ano passado. Desde então que a relação se tornou destaque na imprensa internacional.

Entretanto, a atriz esteve fora para gravar o novo filme, retornando a Nova Iorque esporadicamente.

No último fim de semana, Katie foi vista na cidade a comemorar o 15.º aniversário da filha, Suri, sem a presença de Emilio Vitolo Jr.. Agora o Page Six foi informado que, embora Holmes e Vitolo não estejam separados, a relação já teve melhores dias.

"A Katie tem muitas prioridades na sua vida - ela é uma mãe solteira, a filha está sempre em primeiro lugar e as coisas estavam a acontecer muito rápido", disse uma fonte.

Esta foi a primeira relação da atriz depois de se ter separado de Jamie Foxx em agosto de 2019, após terem estado juntos durante seis anos.

Katie Holmes, de 42 anos, foi casada anteriormente com Tom Cruise, pai da filha e de quem se separou em 2012.

