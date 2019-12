Romana foi uma das convidadas do programa especial 'A Tua Cara Não Me é Estranha', que a TVI transmitiu no dia de Natal. Mas a cantora não foi sozinha... Romana fez-se acompanhar da filha mais velha, a jovem Ísis, de 15 anos.

As duas subiram ao palco para interpretarem juntas um tema da dupla 'AnaVitória'.

Mãe e filha cantaram e encantaram, as duas acabaram por ser eleitas as grandes vencedoras da noite.

Nas redes sociais, Romana mostrou-se orgulhosa da sua menina ao partilhar algumas das imagens que marcaram esta estreia da filha a cantar na TV.

