Manuel Luís Goucha faz anos a 25 de dezembro e, por isso, já foram várias as vezes em que o apresentador passou o Natal fora de Portugal. E em muitas destas viagens, o apresentador contou com a companhia da mãe.

Porém, este ano a sua progenitora, que tem atualmente 96 anos, decidiu que não queria sair de casa neste dia. Inconformado com a decisão, Goucha preparou-lhe uma carinhosa surpresa.

A estrela das manhãs da TVI e o marido, Rui Oliveira, foram para Coimbra para viverem esta quadra festiva ao lado de Maria de Lourdes.

"A minha mãe está com 96 anos e este ano decidiu que não quer ir nem para casa do outro filho, aqui em Coimbra. Quer ficar na casa dela, não quer confusão, quer-se deitar cedo... o que ela não sabe, não sonha, é que nós estamos em Coimbra para a surpreender", anunciou o apresentador num vídeo que gravou ao lado do marido.

"Ela pensa que vai para a cama e não, vai receber duas renas lá em casa e vamos festejar com ela esta noite de Natal", brincou. "Vai ser muito divertido", completou ainda, com Rui Oliveira a revelar por fim que para esta surpresa correr pelo melhor os dois compraram toda a ceia de Natal e levaram para casa da mãe de Goucha.

