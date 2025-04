Rita Guerra fez questão de assinalar publicamente uma conquista da filha, mostrando-se orgulhosa do feito e revelando que cantaram pela primeira vez juntas em público.

"O maior sonho como mãe é que os meus filhos sejam lutadores, dedicados, focados, respeitadores, justos e que tracem o seu futuro com paixão, verdade, dedicação e alegria. Ontem [29 de março] a Madalena recebeu o diploma de finalista do 12.° ano do Externato José Alberto Faria e cantámos juntas em público pela primeira vez. E que bom que foi este momento contigo, filha. Estarei sempre aqui", contou a artista na publicação que fez no Instagram.

"Parabéns a todos os finalistas, professores e a todos os não docentes envolvidos no acompanhamento destes jovens ao longo destes anos", escreveu, por fim.

