Foi há 21 anos que nasceu Ísis, a primeira filha de Romana. A data especial, como seria de esperar, foi assinalada na página de Instagram da cantora.

Ao publicar um vídeo com várias imagens, a artista escreveu: "Há 21 anos atrás nasceu o meu primeiro amor. Com o teu nascimento, nasci também eu como mãe, uma nova mulher, com uma nova forma de olhar o mundo".

"Tanta coisa nasceu em mim, depois de tu teres nascido! Não tenho palavras para exprimir tanto e tudo o que sinto, mas sou grata todos os dias pelo núcleo de amor que tenho á minha volta. Parabéns, minha doce e linda bailarina, que continues a dançar com essa luz tão leve e cheia de amor", rematou.

Ísis, recorde-se, é fruto de uma anterior relação de Romana. A cantora é ainda mãe de Ian e Aaron, da atual relação com Santiago Gomes.

