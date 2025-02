Bárbara Corby prepara-se para ser mãe de segunda viagem!

A boa-nova foi avançada pela influenciadora nas redes sociais, ao lado do marido, David Douglas, e do filho, Frederico.

"Justo quando a vida começou a acalmar, decidimos embarcar nesta aventura a quatro. Percebi que amo ser mãe mais do que tudo e que também amo viver os meus sonhos, mas não há nada mais incrível do que vivê-los com tanto amor", escreveu na legenda do vídeo amoroso que partilhou este domingo, 16 de fevereiro.

Recorde-se que Bárbara Corby mantém uma relação com David Douglas desde 2017. Em julho de 2019, casaram-se em Évora depois de cinco meses de noivado. Frederico, o primeiro filho do casal, nasceu a 1 de junho de 2020.

