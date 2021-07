A 'Pipoca Mais Doce' encontra-se, atualmente, a fazer uma viagem por Roma e a verdade é que esta aventura já foi marcada por alguns percalços. Depois de ter ficado "fechada no avião" devido a uma greve, eis que a influencer quase que via a sua visita à Basílica de São Pedro a ir por 'água abaixo' por causa do seu... vestido curto.

"Cheguei à entrada da Basílica de São Pedro, o segurança olhou para mim e disse que o meu vestido era 'troppo corto', que fosse vestir qualquer coisinha mais decente e voltasse mais tarde", relata na sua conta de Instagram.

"Já estava a dar meia volta (e a mandar mentalmente o segurança para sítios menos católicos) quando um casal de portugueses com quem tinha estado à conversa na fila me disse que me dava o lenço deles para eu prender à cintura e poder entrar", conta.

"Acabei por ficar com o lenço, porque fomos para zonas diferentes, mas achei o gesto a coisa mais querida. Obrigada ao casal de Vila Real, quando for a Trás-os-Montes prometo devolver o lenço. E obrigada, sobretudo, por restaurarem um bocadinho a minha fé na humanidade. Gestos bonitos aquecem-me o coração", sublinha, visivelmente sensibilizada.

Por fim deixa um recado: "Já agora, o meu vestido era 'troppo corto', mas um miúdo entrar na Basílica com uma t-shirt a dizer 'fuck' [um palavrão em inglês] já é na boa ".

Mas como nem tudo é mau, antes disto 'Pipoca' tinha feito uma publicação a contar como se tinha emocionado ao ouvir o Papa Francisco: "Poder assistir à bênção do Papa Francisco na Praça de São Pedro é uma das coisas mais bonitas e emotivas de sempre. Matei-me a chorar. Depois achei boa ideia subir à cúpula da basílica e também ia largando a chorar com a quantidade de degraus que tive de alombar. Mas só para tirar esta foto já valeu muito a pena. Ainda tenho as pernas dormentes, mas daqui a duas horas já devo estar ótima".

