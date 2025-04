O fim de semana tem sido de grande intensidade para Manuel Luís Goucha. O apresentador foi destacado pela TVI para acompanhar as cerimónias fúnebres do Papa Francisco, que decorreram ao longo da manhã deste sábado, 26 de abril, no Vaticano.

Entretanto, o comunicador já teve a oportunidade de visitar o túmulo do Papa na Basílica de Santa Maria Maior (que abriu portas este domingo, dia 27).

Na sua página de Instagram, Goucha apenas partilhou imagens do local, escrevendo na legenda: "Franciscus".

Ora veja: