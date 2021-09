Esta quarta-feira, 1 de setembro, foi dia de uma nova atualização sobre o estado de saúde de Rogério Samora por parte do primo.

O familiar, Carlos Samora, continua a partilhar com regularidade informações sobre o internamento do artista, que continua "estável e com prognóstico reservado".

"Mais uma visita à UCI Cardio do Hospital Fernando da Fonseca para estar perto do Rogério, apertar-lhe a mão, falar com ele e com a equipa de enfermagem que tem feito um excelente trabalho (obrigado) na assistência e na tentativa de o recuperar para podermos voltar a vê-lo alegre e bem disposto", começou por escrever, mostrando-se com fé na recuperação do ator.

"O estado de saúde continua estável e com prognóstico reservado, mas vamos ter fé e continuar a acreditar que tudo vai correr bem, não há pressa Rogério", rematou.

Recorde-se que Rogério Samora encontra-se hospitalizado desde o passado mês de julho, quando sofreu uma paragem cardiorrespiratória durante as gravações da novela 'Amor Amor', da SIC.

