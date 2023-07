Rod Stewart está em destaque em alguns meios de comunicação internacionais por ter protagonizado um momento raro. O cantor posou com sete dos oito filhos e a imagem foi destacada no Instagram.

Na referida imagem, que foi captada durante as férias da família em Espanha, podemos ver o artista, de 78 anos, na companhia da terceira mulher, Penny Lancaster, de 52, e os filhos de ambos, Aiden, de 12 anos, e Alastair, de 17.

Está ainda na imagem os filhos Renee, de 31 anos, e Liam, de 28, que o cantor divide com a ex-esposa Rachel Hunter, de 53. A filha Ruby, de 36 anos, da relação com Kelly Emberg, de 64, assim como Kimberly, de 43, e Sean, de 42, que divide com a ex-mulher Alana Stewart, de 78, também se juntaram à família.

Na fotografia podemos ainda ver os três netos de Rod Stewart. No entanto, a ausência mais notória é a da filha Sarah Streeter, de 59 anos, que o artista deu para adoção quando ainda era bebé.

Leia Também: Rod Stewart surpreende fãs ao chamar irmã de 94 anos ao palco