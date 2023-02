Foi divulgada uma fotografia de Rod Stewart com a família, um acontecimento raro uma vez que não é sempre que vemos o cantor com os que lhe são mais próximos.

O artista, de 78 anos, marcou presença no 'baby shower' organizado pela filha Ruby, que se prepara para ser mãe do primeiro filho com o noivo, Jake Kalick.

A imagem foi destacada na página de Instagram de Kelly Emberg, mãe de Ruby, esta segunda-feira.

"Que 'baby shower' lindo. A Ruby estava radiante. Todos estamos muitos ansiosos para receber o bebé Kalick. Estou feliz por vocês, Ruby e Jake, e, claro, por mim. Mal posso esperar", escreveu a avó 'babada' numa outra publicação, tendo revelado que a filha vai ter um menino.

Além de Ruby, de 35 anos, da relação com Kelly, o artista é pai de Sarah, de 59 anos, Kimberly, de 43, Sean, de 42, Renee, de 30, Liam, de 28, Alastair, de 17, e Aiden, de 12, fruto de diferentes relações.

Estas imagens chegam pouco tempo depois de Ruby ter anunciado o noivado.

De recordar ainda que, recentemente, o filho de Rod Stewart, Sean Stewart, deu o nó.

