Rita Pereira, atriz

Prática, simples e com o essencial. É assim a mala de Rita Pereira durante os festivais. A atriz opta por andar com malas pequenas com o que considera indispensável: telemóvel, carteira pequena, protetor solar e batom de cieiro.

Ao SAPO Lifestyle, diz que prefere esquecer-se de coisas do que andar com 70 itens dentro da mala. “Já fui essa pessoa há uns anos. Aos 20 e tal anos, eu era mais isso, com uma mala gigante… Agora, aos 42, eu sei o que é essencial na vida, portanto, as malas são pequenas".

Ana Oliveira

Roberta Medina, vice-presidente do Rock in Rio Lisboa

Tal como Rita Pereira, Roberta Medina também é a favor das malas pequenas em festivais. E o que considera essencial? O telemóvel. “Para tirarmos fotos incríveis e guardarmos memórias espetaculares.” A vice-presidente executiva do Rock in Rio Lisboa aconselha ainda as festivaleiras a amarrarem um casaquinho à cintura e a colocarem um batom na mala.

Para a responsável pela produção do evento, “quanto menos melhor para ficar leve, livre e solta”, tendo ainda ainda em conta que existem muitos objetos que não podem entrar no recinto e porque “a coluna não gosta”. “A gente aprende isso com o tempo”, finaliza.

créditos: Ana Oliveira

Bruna Gomes, influencer

Ao SAPO Lifestyle, Bruna Gomes conta que traz pouca coisa na mala: dois batons – um da sua marca que aplica como blush e outro para retocar os lábios – e a identificação. “Os festivais duram tanto tempo que não dá para ficar a segurar uma bolsa pesada”, comenta com o Lifestyle.

Já no dia-a-dia, a influencer de origem brasileira prefere malas maiores para conseguir levar tudo o que precisa: nécessaire com maquilhagem, telemóvel, powerbank e câmara. “Ainda por mais, eu ando com um tripé e com luz porque qualquer lugar é horário de gravar e tirar foto”.

Ana Oliveira

Bruna Neves

Câmara fotográfica, um batom, porta-cartões e chaves-de casa são os objetos que não podem faltar na mala de festival da tiktoker Bruna Neves, tal como na do seu dia-a-dia. É, por isso, fã de malas de tamanho médio.

créditos: Ana Oliveira

Leonor Filipa

Leonor Filipa também é da equipa das malas pequenas. “Quanto maior for a mala, mais tralha vou querer colocar ”, explica ao SAPO Lifestyle. Assim, a tiktoker anda apenas com o essencial: hidratante labial, powerbank, telefone, carteira e pastilhas. “Ando sempre com pastilhas atrás”, confessa.