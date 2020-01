Chegou ao fim este domingo, dia 12, a sétima edição do programa 'The Voice Portugal'. A concorrer pelo prémio de a melhor voz de Portugal estavam Gabriel de Rose, Joana Alegre, Carolina Pinto, Sebastião Oliveira e Rita Sanches.

Apesar de Joana Alegre, filha do político Manuel Alegre, ser desde o início do formato apontada como uma das favoritas à vitória, o prémio acabou por ser entregue a Rita Sanchez. Com esta vitória podemos dizer que o mentor António Zambujo, que participa no programa pela primeira vez, se estreou a ganhar.

Quanto aos restantes, Gabriel de Rose, da mentora Aurea, conseguiu o segundo lugar, Joana Alegre, 'apadrinhada' por Diogo Piçarra, alcançou o terceiro, Carolina Pinto, igualmente da equipa de António Zambujo, acabou em quarto, e no quinto lugar ficou Sebastião Oliveira, com Mariza Liz.

Reveja aqui a atuação da vencedora.

