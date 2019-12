O Natal da família de Diogo Piçarra e da sua namorada, Mel Jordão, foi repleto de animação. A prova é mais recente vídeo que o músico partilhou nas suas redes sociais.

Imagens que nos mostram Piçarra e a sua namorada a recriarem com o pequeno sobrinho de ambos as provas cegas do 'The Voice', programa onde este tem o papel de mentor.

Espreite a galeria para ver o vídeo!

Leia Também: Das camisolas temáticas aos clássicos: Os looks de Natal dos famosos