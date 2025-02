Rita Pereira esteve no programa 'Bom dia Alegria' à conversa com Zé Lopes, conversa na qual lembrou a sua infância, adolescência e relacionamento com os pais.

"Fui muito menina do papá, porque quando os meus pais se separaram - eu tinha 16 anos, a minha irmã tinha 10 - a minha mãe trabalhava numa instituição de crianças abandonadas e dia sim, dia não, tinha de lá ficar a dormir, portanto, eu não podia ficar com a minha mãe, eu e a minha irmã não podíamos ficar sozinhas", explica.

"Ficámos com o meu pai quando se separaram, o que é uma coisa muito rara, principalmente naquela altura, há 30 anos. Acho que isso nos deu uma união diferente", realça.

Atualmente, Rita Pereira diz ser bastante próxima dos pais: "Falo com os meus pais todos os dias! Se eles não me ligarem começo a ficar ansiosa, com medo que tenha acontecido alguma coisa".

Questionada por Zé Lopes como é que lidou com o divórcio, a convidada afirmou: "Ao início foi um bocadinho um choque, porque nunca ouvi os meus pais a discutirem, (…) nunca vi, eles eram sempre muito discretos. Não eram um casal de gritos e discussão, simplesmente desapaixonaram-se e separaram-se, foi uma coisa muito natural. Para mim foi um choque ainda maior, porque não estava à espera. Mas depois habituei-me, porque quando o amor está sempre presente, o que pode haver de mal acaba por ser atenuado por esse amor".

