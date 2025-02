Mafalda Castro foi uma das convidadas de Zé Lopes no programa 'Bom dia Alegria' desta semana, no V+TVI. A apresentadora do canal falou sobre a doença com que a mãe batalha, esclerose múltipla, e de como lidou com o diagnóstico inicialmente.

"Fui falando sobre isto porque acho que temos de falar sobre as coisas, não têm de ser tabu. Falar sobre uma doença faz com que haja mais atenção e mais atenção sobre uma doença é sempre importante, seja ela qual for", defendeu.

"A minha mãe tem muita força e tenta ver o lado positivo em tudo", realçou, mostrando-se orgulhosa do exemplo que recebe dos pais.

Questionada pelo apresentador se se assustou quando tomou conhecimento do diagnóstico, Mafalda notou que ter informação é muito importante. "Não tem muito por onde estudar porque não há cura, há tratamento, mas não há cura. No início o nome assusta sempre muito, pesquisar e saber mais sobre isso é importante".

"A forma como ela sempre cuidou dos outros e cuida dela agora inspira-me muito", disse por fim.

