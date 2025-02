É público o mal-estar que, por vezes, prevaleceu na relação entre António Leal e Silva e Rita Pereira. Tal chegou a ser visto publicamente no programa 'Funtástico', da TVI, após a atriz ter deixado o comentador 'pendurado' quando este lhe estendeu a mão para o cumprimentar.

Contudo, estes acontecimentos não impediram que António Leal e Silva elogiasse Rita Pereira pela sua escolha de visual para a gala do 32.º aniversário da TVI.

"Entramos mais ou menos ao mesmo tempo (…) Ela estava a ser entrevistada e até lhe dei os parabéns pessoalmente. Achei que a Rita Pereira estava maravilhosa! Disse-lhe pessoalmente que achei o vestido lindíssimo. Estava com umas joias lindíssimas, discretíssima", realçou no programa 'Bom dia alegria' desta segunda-feira, dia 24.

"Percebi que as pessoas ficaram com dúvidas no cabelo, mas eu percebi a intenção, porque como o vestido era discreto deu um 'tchã' no cabelo", continuou.

"Como já a critiquei, é público, tive o cuidado de esperar e disse: 'querida, a menina está um escândalo!'. E ela disse: 'António tinha a certeza que com esta cor ia gostar'", completou.

