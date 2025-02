No passado sábado, 22 de fevereiro, a TVI celebrou o seu 32.º aniversário com uma gala especial que decorreu no Casino do Estoril. Maria Botelho Moniz, uma das caras mais conhecidas do canal, marcou presença no evento.

A apresentadora chegou à passadeira vermelha com um vestido de Gio Rodrigues, dourado, justo e cheio de brilhantes.

Depois de desfilar o seu glamour, aproveitou para responder a algumas perguntas dos jornalistas.

Começou por falar do aniversário da TVI e dos seus "cinco anos de casa".

"Estou muito contente. Sinto-me em casa e só espero que os próximos 32 anos tragam coisas boas, inovação, que continuemos a fazer diferente, com novas ideias e que continuemos na liderança", rematou.

Maria Botelho Moniz assumiu então ter saudades de fazer algumas emissões, seja "de noite, de manhã ou aos fins de semana". "Onde precisarem de mim, eu estou".

Logo de seguida, perguntámos à apresentadora como está o seu pequeno Vicente, fruto da relação com o piloto Pedro Bianchi Prata.

"Está maravilhoso. Parece um pinguim ruivo. É a coisa mais fofa. Corre mais do que anda. Já percebeu que chega mais longe se for a correr, deita tudo para o chão e está numa fase muito gira", começou por revelar.

"Já começa a dizer as primeira palavras. Além de 'mãe', 'pai', 'papa' e 'água', agora está obcecado com pavões, girafas - que são as 'Fafa' - e adora carros e motas. Estou feita ao bife", riu-se, referindo-se ao facto de o noivo ser tetracampeão de motociclismo.

Por fim, Maria Botelho Moniz deu uma novidade aos jornalistas, revelando que irá de férias com a família para o Brasil para celebrar o Carnaval. Além disso, parece que ainda não há preparativos para o casamento da apresentadora com Pedro Bianchi Prata.

"O nosso foco tem sido o Vicente. O casamento há de acontecer um dia", concluiu.

Leia Também: "Foi uma excelente decisão e sou um homem casado muito feliz"

Leia Também: Francisco Monteiro sobre Miguel Vicente: "Enche-me zero as medidas"

Leia Também: Francisco Monteiro sobre noivado: "Já sei como vou fazer o pedido"