Rita Pereira foi uma das personalidades reconhecidas com o prémio 'Mulheres mais influentes de Portugal 2022', distinção entregue pela revista Executiva.

Na sua página de Instagram, a atriz comentou este reconhecimento, partilhando o discurso que fez quando o recebeu.

"O ano 2022 foi incrível a nível profissional, a nível pessoal também foi tranquilo, a minha família teve saúde e isso é o mais importante. Mas, senti algo que é raro senti-lo que foi falta de confiança em mim", confessou perante a audiência.

"Sei que muita gente me vê como uma mulher forte, confiante, que nada do que dizem sobre mim nas redes e na imprensa me abala, e é verdade, maior parte das vezes é verdade pois a profissão ensinou-me a isso. Mas por vezes também sou a Rita que chora, que perde a confiança tanto pessoal como profissionalmente e aceito, aceito mas questiono-me: Será que não há realmente limites no que se pode dizer sobre outra pessoa?! Será que não podemos ter mais respeito, sermos mais tolerantes?!", questionou em termos de reflexão.

"Se realmente tenho o poder de influenciar alguém gostava de deixar a mensagem de sermos mais empáticos, pois fala-se muito de empatia mas praticamo-la pouco. Sejam mais empáticos, tenho a certeza de que no final do dia se sentirão melhor", completa.

Veja também o arrojado look que Rita Pereira usou na ocasião: