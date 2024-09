Rita Patrocínio celebrou na segunda-feira, dia 9 de setembro, o seu primeiro ano de casada e assinalou a data na sua conta de Instagram.

Depois de uma publicação com três fotografias, a preto e branco, do seu casamento com o ator Tiago Teotónio Pereira, a empresária partilhou um vídeo de uma parte do emotivo discurso que a sua irmã Inês Patrocínio fez na cerimónia.

"Chorámos sobre rapazes no quarto uma da outra e, também, quando ouvimos o coração da Cami pela primeira vez no consultório, quando era ainda só um pontinho desfocado no ecrã", diz a irmã.

"E, por isso, é difícil descrever a Rita para vocês, porque há momentos em que eu não sei onde ela acaba e onde eu começo", ouve-se Inês a dizer no vídeo, enquanto Rita se emociona.

"Está um bocado tremido e com muito choro à mistura mas foi assim grande parte da nossa cerimónia. Queria repetir tudo outra vez. I love you @inespatrociniorm", lê-se na descrição do vídeo.

"Minha melhor amiga para sempre", respondeu Inês nos comentários da publicação.

