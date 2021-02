A imprensa cor-de-rosa deu voz esta semana a um alegado rumor que dava conta de um mal-estar entre Rita Pereira e Gisela João nas gravações do programa 'All Together Now'.

Rita estaria zangada com a TVI e com a amiga pelo facto de esta ter no novo talent show do canal, apresentado por Cristina Ferreira, a função de presidente do júri. Porém, parece que se trata apenas de uma especulação sem grande fundamento.

Esta quarta-feira, dia 17, a atriz e a cantora estiveram ambas nas gravações de 'All Together Now', conviveram e até protagonizaram momentos divertidos nos bastidores do formato.

Nas redes sociais, é possível ver uma fotografia onde Rita e Gisela posam junto de outras duas juradas do programa - as cantoras Pérola e Carla Moreno.

[Rita e Gisela nas gravações do novo programa da TVI]© Reproduções Instagram

