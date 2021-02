O novo programa de Cristina Ferreira na TVI, 'All Together Now', foi esta sexta-feira apresentado à imprensa. Feitas algumas revelações sobre o talent show por parte da apresentadora, pelo menos metade dos jurados decidiram tornar pública a sua participação no formato.

'All Together Now' pretende descobrir novos cantores, que vão ser avaliados e escolhidos por 100 jurados. Sim, percebeu bem.

E no leque de jurados há nomes para todos os gostos. Desde os mais conhecidos como Rita Pereira, Pedro Teixeira, Inês Herédia, Ana Guiomar ou Iva Domingues, a uma drag queen, uma astróloga ou um chef de cozinha.

Para já, descobrimos o nome de 50 dos 100 jurados de 'All Together Now'. Confira a galeria para ficar a conhecê-los.

