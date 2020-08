Depois de vários avanços e recuos, a sitcom "Nanny" vai finalmente avançar, revela a edição desta semana da revista TV Guia. Atualmente de férias em Itália, como tem partilhado com os milhões que a seguem nas redes sociais, Rita Pereira, atriz e apresentadora de televisão de 38 anos, vai ser a protagonista feminina da adaptação portuguesa da série de televisão "Competente e descarada" no regresso das férias amalfitanas, ao lado de Paulo Pires, Júlia Palha, Ana Bola e Matilde Breyner.

Joaquim Monchique é, segundo a publicação, outro dos nomes em cima da mesa. "Já gravámos há muito o episódio-piloto e havia a esperança de que [a série] fosse para frente. Foi muito divertido e o elenco é muito bom", considera Paulo Pires, o protagonista masculino. "Confesso que, no início, não achei interessante", desabafa, contudo, o ator. Depois do Algarve e do Gerês, Rita Pereira, uma apaixonada por viagens, como pode (re)ver de seguida, viajou esta semana para o sul de Itália.