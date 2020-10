Este sábado, dia 10, Rita Pereira aproveitou as temperaturas mais altas que se fizeram sentir para ir à praia com o filho, o pequeno Lonô, de um ano. Sempre ativa nas redes sociais, a atriz partilhou no Instagram uma fotografia do momento na qual se pode ver o menino nu.

Desde logo, a imagem acabou por gerar discórdia entre os seus seguidores. Isto porque foram vários que a criticaram por deixar andar o filho sem roupa na praia e por, consequentemente, mostrá-lo assim na Internet.

"Acho a foto linda, só não gosto de ver crianças nuas na praia, pois nunca se sabe quem anda por lá, todo o cuidado é pouco", afirmou um seguidor.

"Faz-me muita confusão não o facto de estar nu, mas o facto de tantas exporem os filhos de forma diária e permanente... onde está a privacidade destas crianças? Um dia crescem e questionam o porque de estar toda a sua vida numa rede social", defendeu mais uma.

"Crianças nuas nas redes sociais nunca deu bom resultado! Temos que proteger os mais 'desprotegidos'!", acrescentou mais outra.

No entanto, importa sublinhar que outros fãs saíram em sua defesa, realçando a beleza do momento bem como a cumplicidade notada neste.

