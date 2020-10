Rita Pereira não perdeu a oportunidade de ver o desfile da nova coleção da marca de lingerie de Rihanna, Savage x Fenty, um espetáculo único que fez questão de destacar nas stories da sua página de Instagram.

Inicialmente, Rita Pereira começou por partilhar um vídeo divertido do companheiro, Guillaume Lalung, a dançar. De seguida, a atriz deixou-se inspirar pelo momento para partilhar uma mensagem importante com os fãs.

"Não se deixem enganar por imagens bonitas. Este desfile é muito mais do que isso. É a mensagem, a mensagem é que importa. Todos os corpos importam, todos os tamanhos, todas as raças. Todas somos diferentes, todas somos bonitas e as mulheres têm de parar de se julgar", começou por escrever.

"Olhem para as outras mulheres e encontrem virtudes, olhem e encontrem coisas que vocês gostem, que vocês pensem: uauh que coragem que ela tem, uauh que mulher bonita, uauh que mamas, que barriga, que pernas, que olhos, que boca!!! Tudo isto em vez de apontarem defeitos. Mudem o chip! Vejam o bonito primeiro", acrescentou de seguida.

Mas não ficou por aqui e continuou: "O que é ser perfeita? Barriga lisa? Não mamas tamanho 36?! Não pernas compridas?! Não olhos verdes?! Não! O perfeito é sermos felizes e aceitarmo-nos como somos. Porque cada uma de nós é bonita à sua maneira. É claro que vamos sempre dizer: gostava de ter a barriga daquela, gostava de ter o cabelo da outra, a boca igual à não sei quantas, mas lembrem-se sempre que vocês também têm coisas que alguém gostaria de ter igual. Nunca estaremos 100% satisfeitas, mas temos de nos aceitar e não julgar. Não nos sentarmos no sofá, agarradas aos comentários de posts e descarregar as frustrações em alguém só porque tem uma boca, um cabelo, um rabo que nós queríamos ter. Chega de julgar. Bora amar".

Rita Pereira aproveitou o momento para destacar o trabalho da bailarina portuguesa Diana Matos, que também fez parte do espetáculo.

A atriz confessou ainda que "se tivesse oportunidade de escolher entre fazer o desfile da Victoria's Secret ou o desfile Savage x Fenty by Rihanna, escolhia o Savage x Fenty".

"Eu não sei que desfiles é que vão acontecer a seguir que possam superar uma coisa destas. Isto é o desfile da minha vida, é um sonho, é a música, a beleza feminina [...], a atitude, as coreografias, o cenário... inacreditável, incrível", rematou.

Veja o momento no vídeo da galeria.