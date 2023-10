Atualmente a viver no Brasil, onde está a gravar a série 'Dona Beja' da HBO, Rita Pereira partilhou novidades com os fãs, tendo contado que foi assistir ao espetáculo do The Weeknd no país.

Ao mostrar algumas imagens na sua página de Instagram, a atriz contou: "E ontem que, do nada, a poucas horas de começar, descubro que vai acontecer o concerto do The Weeknd no Rio!!! Foi vestir e ir. Mas foi toda uma aventura".

"Um caminho que demoraria 50 minutos, demorou duas horas com um trânsito infernal. Durante o percurso, começa a chover torrencialmente, raios, trovões e tudo mais e começamos a ver stories de pessoas, que já estavam no estádio, a sair e nos ecrãs a dizer que o concerto ia ser cancelado", relatou.

"Como não tínhamos outra hipótese que não a de seguir em frente, acreditámos e lá fomos. Às 20h40 estamos à porta do concerto e não deixam ninguém entrar… mas quando começou a primeira música, voltam a abrir as portas e corremos para o camarote. Gente!!! Chovia tanto, mas tanto… Os cariocas são resistentes", acrescentou, dedicando de seguida algumas palavras ao artista.

"O meu 'props' da noite vai para o TheWeeknd. Respeito!!! You rock man!!! Ele correu um risco enorme com toda a eletricidade, a chuva, os raios mas não parou de cantar um segundo. Foram duas horas de pura energia. Curti mesmo muito", disse.

Rita Pereira não foi sozinha ao concerto, tendo contado com a companhia de Bruna Zanardo.

