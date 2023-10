Esta quinta-feira, 5 de outubro, Rita Pereira marcou presença no Festival de Cinema do Rio, conforme partilhou na sua página de Instagram. A artista, que se mudou há pouco tempo para terras de Vera Cruz, brincou com Paloma Bernardi, uma das mais conhecidas atrizes brasileiras.

No cinema, Paloma não resistiu em tentar reproduzir o sotaque de Portugal, deixando Rita a rir.

"Os brasileiros acha que nós dizemos 'pois' e 'pá'. Vá, 'pá' nós falamos, o 'pois' não falamos tanto, mas fica super fofo", notou.

"Podes mandar um 'porr*'", disse ainda Rita Pereira, conforme poderá ver no vídeo na galeria.

Recorde-se que a sua mudança para o Brasil aconteceu na sequência de uma série da HBO inspirada na novela dos anos 80 - 'Dona Beja'.

