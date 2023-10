Rita Pereira já confirmou o projeto que a levou a mudar-se - embora que temporariamente - para o Brasil. A atriz, de 41 anos, integra o elenco de uma série da HBO inspirada na novela 'Dona Beija', de 1986.

Após a revelação, eis que a irmã, Joana Pereira, fez uma partilha nas redes sociais na qual se mostrou inspirada pela força e determinação da atriz.

"Hoje é o dia dela! Não faz anos… não! Mas é o dia em que nos mostra que acreditar, pode tornar real! Que saber esperar, faz acontecer!", nota.

"Hoje é o dia em que ela, tal como ao longo da minha vida, me incentiva a lutar pelo que quero, me mostra que ser pessoa não é só ser professora, mãe ou dona de casa! Ser pessoa é tentar ser sempre melhor e mais realizada, em cada uma das nossas versões! Hoje é o dia em que me mostra que os sonhos não se realizam só porque os desejamos muito e sim porque lutamos muito e cremos muito neles!", continua.

"Hoje, é o dia em que ela me relembra que nos acomodarmos ao que é confortável, não nos vai tirar do lugar, não nos vai fazer sentir borboletas… e o que é a vida sem elas? Hoje é o dia em que ela anuncia que se tornou realidade o que para ela era um sonho, desde que me conheço por gente!", sublinha.

"Hoje ela é mais uma vez um exemplo, para mim, de mulher lutadora, persistente, profissional que abdicou de muito para sentir borboletas e voltar depois ao seu ninho mais concretizada e por isso mesmo, melhor em todas as suas outras versões de pessoa! Parabéns mana! Mais um caminho que se abriu (ou melhor, que fizeste por que se abrisse) e que só agora está a começar!", completa.