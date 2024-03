Rita Mendes usou a sua conta no Instagram na tarde desta quinta-feira, dia 28, para partilhar duas fotografias suas com um visual diferente daqueles a que tem acostumado os seus seguidores.

A DJ vestiu-se ao estilo 'pin-up', tal como a própria referiu, exibindo um look no qual aparece com óculos de sol brancos, o cabelo apanhado com um lenço com estampado e um vestido de alças também com estampado, mas de pequenos quadrados - todo o visual que faz lembrar esta estética que esteve muito na moda em meados do século passado e que foi atravessando gerações.

"Eu disse-vos que (também) sou uma Pin-Up, não disse!? Boa véspera de feriado! O que se faz por aí?", escreveu, na legenda das fotos.

