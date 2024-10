Rita Mendes está em festa esta terça-feira, dia 29 de outubro. O motivo? A sua filha Matilde faz anos.

"Eu, como Mãe e amiga e depois de tanta história, percalços e caminhada juntas, aqui estarei sempre para ajudar nessas escolhas, aparar mas quedas e aplaudir as vitórias", lê-se numa publicação na conta de Instagram da DJ.

Nela, é possível ver quatro fotografias da aniversariante que celebra hoje 12 anos.

"Matilde, minha estrela, meu coração fora do corpo, desejo-te o melhor nesta nova e importante etapa da tua vida. Agora sim… estás a ficar uma 'cachida'. Gira que dói e em busca do seu lugar no mundo", pode ainda ler-se.

