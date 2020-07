Tendo ainda passado pouco tempo desde a morte de Pedro Lima, esta sexta-feira, dia 17, Rita Ferro Rodrigues usou a sua conta de Instagram para relembrar o ator e, desta forma, fazer uma homenagem ao artista que partiu cedo demais.

"Está quase a fazer um mês sem o Pedro. Hoje sonhei com ele e foi um sonho bonito: ele estava a sorrir e levava uma mala enorme com ele. Abriu-a (no sonho eu estava receosa do que lá pudesse estar) mas a mala estava cheia de fotografias dos amigos e da família. E era por isso que ele sorria. Então acordei e postei esta, de dois miúdos amigos, a sorrir, há muitos anos (noutro século, num outro tempo que agora se tornou eterno)", contou na legenda da publicação.

Veja de seguida.

