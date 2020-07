Anna Westerlund está a viver uma das fases mais difíceis da sua vida, disso não há dúvida. Poucas semanas depois de ver partir Pedro Lima, seu marido, eis que a artista - especializada em peças de cerâmica - disse que regressou ao trabalho, fazendo um desabafo sobre esta fase.

"Preciso de sentir o pó do atelier no corpo, de sentir as mãos secas do barro e as ideias a dançar na minha cabeça. A tentar, os meus dias agora são feitos de tentativas", notou através de uma publicação nas redes sociais.

Desde logo, Anna recebeu o apoio incondicional do seus seguidores.

