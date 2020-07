Pedro Lima preparava-se para protagonizar uma nova novela da TVI, 'Amar Demais', antes de a 20 de junho ter sido encontrado morto numa praia de Cascais.

As gravações da trama já tinham iniciado e por isso existiam já algumas cenas gravadas pelo ator. Ainda assim, e pelo facto de as gravações estarem ainda numa fase inicial, a produção optou por encontrar um outro ator para dar vida a este papel.

Mas o que aconteceu às cenas que ainda foram gravadas por Pedro Lima?

Fátima Lopes esclareceu todas as dúvidas dos espetadores durante a emissão desta segunda-feira do programa 'A Tarde é Sua'. Um programa onde conversou com o ator Ricardo Carriço, o ator escolhido para interpretar o personagem que havia sido atribuído a Pedro Lima.

"Já agora eu queria dizer aos nossos espetadores, até porque eu sei que as pessoas têm um grande cuidado nisto. Eu sei que muitos dos que agora estão a ver esta conversa já sabem que esta era a personagem que estava a ser feita pelo nosso querido Pedro Lima. Mas deixe-me dizer para que fiquem todos tranquilos que todas essas imagens estão guardadas religiosamente nesta casa. Estão guardadas e é para serem guardadas, respeitadas, estimadas, tanto quando o nosso Pedro merecia que o fizéssemos. Portanto, que fiquem todos descansados em relação a isso", deixou claro a apresentadora.