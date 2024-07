Anna Westerlund, viúva de Pedro Lima, foi notícia na última semana devido ao seu novo relacionamento. A artista de cerâmica encontra-se a namorar com José Chaves, que era o melhor amigo do ator.

Muito próxima da família, Liliana Campos mostrou-se bastante emocionada com a notícia durante o programa 'Passadeira Vermelha'.

"Sou amiga deles, já sabia, e estou muito feliz. Até me emociono só de pensar que eles conseguiram e que estão a seguir o caminho deles", notou a apresentadora do formato.

Liliana teve a oportunidade de partilhar palavras de João Francisco, filho mais velho de Pedro Lima, fruto de um relacionamento anterior ao de Anna Westerlund.

"'Quando pus aquilo nem me lembrei, porque eles estão tão felizes'. Ele disse 'olha, se tinham de saber também ficam a saber num momento bonito, que foi a celebração do Pedro no dia da sua morte'", relata Liliana, referindo-se a uma imagem partilhada por João Francisco onde Anna surge com José.

"Para os meus irmãos isto é a melhor coisa que podia ter acontecido, porque são duas pessoas que partilham os mesmos valores, que ele conhece os meus irmãos desde que nasceram", terá ainda referido João Francisco à época.

"Está ali uma estrutura boa", concluiu Liliana.

Recorde-se que Pedro Lima perdeu a vida no dia 20 de junho de 2020.