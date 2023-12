Rita Ferro Rodrigues recorreu às stories da sua página de Instagram para deixar uma mensagem dirigida às pessoas que "representam tudo o que despreza" e que, segundo a apresentadora, têm sido "intrusivas", achando que "sabem tudo sobre a vida dos outros", que "se alimentam da fofoca" e de "curiosidadezinhas mórbidas".

Eis o texto completo de seguida:

"As pessoas que são intrusivas e acham quem têm o direito de invadir a intimidade de quem não conhecem com perguntas e comentários passivo-agressivos.

As pessoas que acham que sabem tudo sobre as vidas dos outros, que presumem o que os outros sentem ou deixam de sentir, o que fazem ou deixam de fazer.

As pessoas que se alimentam da fofoca, da intriga, do julgamento, que têm imensas certezas (porque são perfeitas!)... mas não fazem ideia de rigorosamente nada.

Que exigem respostas que satisfaçam as suas curiosidadezinhas mórbidas, pessoas que têm o atrevimento de julgar silêncios, de medir sofrimentos, de julgar os outros à medida da sua ténue escola de valores, essas pessoas, que comentam nas redes sociais com o teclado ligado ao intestino, o destilar ódio, à espreita da vida dos outros, moralistas e sobretudo tão, mas tão hipócritas.

Essas pessoas - façam o favor de seguir caminho longe de mim. Representam tudo o que desprezo.

A todas as outras, em larga maioria e que são boas e decentes: obrigada do fundo do coração".



© Instagram - Rita Ferro Rodrigues



© Instagram - Rita Ferro Rodrigues

Importa recordar que Rita Ferro Rodrigues não se pronunciou publicamente sobre a morte de Nuno Graciano, com quem trabalhou em televisão. O apresentador morreu esta quinta-feira, 7 de dezembro, aos 54 anos, vítima de um ataque cardíaco.

Leia Também: Nilton recorda chamada de Nuno Graciano. "Preocupação genuína"