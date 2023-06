Rita Ferro Rodrigues partilhou esta quinta-feira na sua conta oficial de Instagram uma rara fotografia na qual surge ao lado do enteado, o filho mais velho de Rúben Vieira - conhecido como Ben.

"Felicidade é estares a tirar uma fotografia com o teu mais velho, aparecer um turista muito bem aviado que se auto inclui na chapa e está tudo bem", brincou a comunicadora na legenda da imagem.

Rita surge na fotografia ao lado do jovem Miguel, fruto de uma anterior relação do operador de câmara, e do referido turista.

"Queria só dizer -vos que sou tão feliz com esta família e que agora percebo os meus pais: caraças, a maior felicidade é estarmos juntos. E eu construí com o Rúben Vieira esta família, esta malta. Que orgulho pá", pode ainda ler-se na legenda do registo.

Rita Ferro Rodrigues e Ben estão juntos há vários anos e têm um filho em comum, Eduardo, de 12 anos. A apresentadora é ainda mãe de uma jovem adulta, Leonor, resultado de um outro relacionamento.

Leia Também: "Parecemos ratos de laboratório a correr na roda como numa competição"