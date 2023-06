É nas redes sociais onde Rita Ferro Rodrigues partilha alguns dos seus desabafos, o que voltou a acontecer esta segunda-feira, dia 26 de junho, através da sua página de Instagram.

"Só quando paramos nos apercebemos de quanto é importante cortar a corrente de stress e priorizar os momentos de evasão e descanso, não fazer rigorosamente nada e gastar o tempo nesse prazer de nada fazer, sem culpas, sem tomar conta de nada nem de ninguém, priorizando a nossa saúde mental", começou por escrever.

"Fechar os olhos e sentir o sol na cara, dormir uma sesta sem despertador, não ter rede e apreciar muito esse facto, boiar no mar até os dedos das mãos ficarem engelhados, ficar longos minutos a observar a forma lenta como as nuvens se movimentam no azul do céu", acrescentou.

"Temos de deixar de glorificar o excesso de stress e trabalho. Parecemos ratos de laboratório a correr na roda como numa competição - não faz sentido nenhum. Bem sei que falo para os 'sortudos' que têm trabalho, mas ainda são muitas pessoas neste registo de insanidade diária", disse.

Palavras que chegam depois de ter desfrutado de uns dias de descanso. "Já estou de volta às minhas rotinas e ao computador e reuniões, mas de vez em quando vou fechar os olhos e voltar aos lugares de paz destas mini-férias. A ver se consigo tirar o ratito da roda. Até já", completou.

