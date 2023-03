Rita Ferro Rodrigues relatou nas redes sociais esta quarta-feira, dia 1 de março, um acidente sofrido pela sua companheira de quatro patas, a Toby.

"Hoje a Toby acordou, foi à rua com o Ben e com o Duda e no meio de um salto habitual para um passeio, começou a ganir de dor e já não se mexeu mais. Estendida no meio da rua perante o pânico do mais velho e do mais novo", começou por contar a apresentadora.

"Algumas pessoas compreenderão o que se passou depois: a rotina e vida da nossa família interrompeu-se. Não nos é possível tolerar o sofrimento dos nossos animais, sobretudo porque não sabem explicar, não sabemos como lhes dizer que estamos aqui e que vai ficar tudo bem sem ser com gestos e com um amor que esperamos sempre que consigam sentir. Eu tinha um dia de agenda cheia, fui à minha vida e a uma série de reuniões sempre de nó na garganta e olho no telefone, à espera de notícias. O Ben pegou na nossa bichinha ao colo e não a largou mais", acrescentou Rita de seguida.

A comunicadora explicou que a Toby ficou com rupturas nos ligamentos cruzados dos dois joelhos, que está medicada e que não sabem se precisará de ser operada.

Por fim, Rita Ferro Rodrigues declarou-se ao companheiro "que chora baba e ranho como um menino, quando os seus bichos estão a sofrer".

