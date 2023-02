A data é triste mas merece ser assinalada. Há um ano que a Ucrânia está em guerra, acontecimento que marcou - e continua a marcar - o mundo.

Em Portugal, algumas figuras públicas começaram o dia com publicações relacionadas com o tema, recordando as vítimas que todos os dias perdem bens, casas e familiares nesta tragédia.

Pedro Ribeiro, por exemplo, começou um longo desabafo com a frase "selvajaria na Ucrânia".

António Sala, por outro lado, apela ao fim da "ocupação" russa e ao fim desta "guerra devastadora e sem sentido".

"A tremenda e horrível guerra já leva 365 dias", escreveu Rita Ferro Rodrigues, que também fez questão de lamentar o que se vive na Ucrânia desde o ano passado.

Melânia Gomes preferiu realçar "a esperança". "Que este seja o ano da vitória", disse ainda.

Com duas fotos das filas compostas por refugiados ucranianos, Bárbara Guimarães questionou: "Como é possível?".