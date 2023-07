Rita Ferro Rodrigues e Rúben Vieira não escondem a paixão que sentem um pelo outro e todas as ocasiões são perfeitas para se declararem publicamente um ao outro.

A apresentadora, esta sexta-feira, foi questionada por um seguidor sobre a existência de uma fórmula para se ter uma "relação perfeita", deixando assim alguns conselhos que ela própria tenta seguir.

"Não se levem demasiado a sério e não promovam a perfeição: não existe. Façam programas a dois mas respeitem o espaço de cada um com os seus amigos e amigas. Não se fiquem muito tempo zangados. Peçam desculpa. Apoiem os sonhos e projectos um do outro. Cuidar está nos detalhes, prestem atenção. Mantenham a temperatura alta e riam muito de coisas parvas. Comam coisas boas juntos. Não ultrapassem nunca barreiras verbais que nunca se esquecem. Pensem antes de discutir mas discutam quando precisam. Apalpem o rabo um do outro uma vez por dia em situações onde não é suposto. E sobretudo: aceitem-se nas forças e fraquezas e sejam sempre o

primeiro colo um do outro", escreveu a comunicadora.



© Instagram/Rita Ferro Rodrigues

Leia Também: Rita Ferro Rodrigues sobre Ben: "O encontro mais feliz da minha vida"