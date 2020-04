Rita Ferro Rodrigues resolveu partilhar com os seus seguidores os efeitos do isolamento que hoje a fizeram repensar a sua imagem. Sem a possibilidade de ir ao cabeleireiro, a apresentadora vê agora os primeiros fios de cabelo branco a aparecerem... uma mudança com a qual parece estar a viver muito bem.

"O meu cabelo neste isolamento, está a deixar os brancos ao ar livre - e não é que estou a gostar? Podiam era vir todos de uma vez para adoptar look cinza prateado, acho mesmo giro. Mas ainda não são em número suficiente para gerar a revolução", confessou a apresentadora.

Será quem em breve vamos ver uma fotografia onde irá assumir os cabelos brancos?

Leia Também: Troca de papeis! 'Ben' passa a apresentador d' O Programa da Cristina'