Rihanna está de parabéns nesta quinta-feira, 20 de fevereiro, dia em que completa 37 anos de idade.

A artista nasceu a 20 de fevereiro de 1988, nos Barbados, mas foi nos EUA que singrou no mundo da música, tendo-se transformado numa estrela global.

É conhecida por temas como 'Umbrella', 'Diamonds', 'Work', 'Love the way you lie', 'We found love', entre outros.

Além da música, a cantora criou a marca de cosméticos Fenty Beauty, em 2017.

Nas últimas semanas, tem sido notícia por ter estado ao lado do companheiro, A$AP Rocky, que acabou absolvido, no dia 18 de fevereiro, no julgamento de um ex-colaborador baleado em Hollywood.

O casal, recorde-se, tem dois filhos em comum, os pequenos RZA, de dois anos, e Riot, de um.

