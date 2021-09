Rihanna e A$AP Rocky marcaram presença na Met Gala, que decorreu esta segunda-feira, 13 de setembro, em Nova Iorque, e fizeram questão de posar juntos para os fotógrafos presentes.

O casal mostrou-se muito sorridente e não escondendo a cumplicidade, protagonizando carinhosos momentos.

E no que diz respeito ao look, A$AP Rocky acabou por se destacar mais, tendo surgido com um colorido 'manto' que acabou depois por retirar enquanto subia as escadas do Metropolitan Museum of Art. Veja na galeria.

