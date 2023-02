Rihanna encontrou forma de criar uma atuação que, tão cedo, não será esquecida. Não bastasse o facto de ter anunciado que está grávida pela segunda vez, a cantora, de 34 anos, recordou grandes êxitos da sua carreira e fê-lo em cima de uma plataforma flutuante.

O espetáculo dado no intervalo do Super Bowl, um dos maiores eventos desportivos do mundo, marcou o regresso da artista aos palcos após cinco anos. A data merecia algo à altura e foi isso que aconteceu, a começar logo pelo look escolhido.

Rihanna apresentou-se com um visual totalmente vermelho, composto por um macacão, um top e um casaco.

Durante toda a atuação, esteve rodeada de centenas de bailarinos que, também eles, estiveram sobre plataformas flutuantes.

Foi com 'Bitch Better Have My Money' que Rihanna deu início a 13 minutos de muita música onde houve espaço para hits como 'Where Have You Been', 'Only Girl (In the World) e 'We Found Love'. Para delírio dos brasileiros, a versão do brasileiro DJ Klean de 'Rude Boy', com um arranjo de funk, também fez parte da lista de temas.

Ainda assim, e por motivos óbvios, a gravidez de Rihanna é o tema mais comentado das últimas horas nas redes sociais, com muitos fãs a mostrarem-se satisfeitos por ver que a artista continua em grande forma em cima do palco, mesmo estando fora dele há algum tempo.

Sublinhe-se que Rihanna já é mãe de um menino, fruto do seu relacionamento com o rapper ASAP Rocky.

Veja na galeria algumas fotografias desta atuação e acima as imagens de vídeo. Aqui pode ver vídeo completo da mesma, conforme transmitido pela NFL.