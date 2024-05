Com mais de 800 mil seguidores na sua página de Instagram, Liliana Filipa é uma das influenciadoras digitais portuguesas mais bem sucedidas da atualidade. Já 'experiente nestas andanças', a empresária - que se tornou conhecida num reality show da TVI - mostrou o seu desagrado perante uma perspetiva que tem sido espalhada entre os mais jovens.

"Estou completamente perplexa com um tema que anda a correr (...) sobre o trabalho que podemos ter com as redes sociais", começa por referir num vídeo que poderá ver na galeria.

"A minha opinião é que qualquer pessoa, seja qual for a sua área de estudo, seja qual for a sua carreira, pode influenciar", defendeu.

Entretanto, argumentou: "Influenciar alguém de forma negativa a não trabalhar, a não ter um horário de trabalho, a deixar de estudar, porque é possível ganhar dinheiro com redes sociais… Isto é passageiro! Isto não é uma carreira, não é uma área de estudo. 'Não estudes, torna-te influenciador': isto é tão ridículo, estou tão envergonhada de ver pessoas nesta área a falar sobre este assunto de uma forma tão irresponsável".

"Nunca deixem de estudar e de tentar desenvolver capacidades", aconselha, por fim.

