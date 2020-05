Ao 60.º dia de quarentena, Ricky Martin usou a rede social Twitter para partilhar com os seguidores um longo desabafo onde assume que enfrentou sérias dificuldades durante este período de isolamento social. O artista confessa mesmo que sofreu uma crise emocional durante a quarentena.

“Eu não queria partilhar a montanha-russa que este confinamento tem sido para mim, mas como o foco na televisão em relação a este vírus parece dar apenas importância a que se mantenha o sistema imunológico forte, evitando falar sobre saúde mental em tempos de crise e as lutas que a acompanham, decidi abrir-me para te informar que não estás sozinho ”, começa por escrever o músico, que se encontra de quarentena com o marido, o artista plástico Jwan Josef, e os quatro filhos de ambos.

Ricky Martin explica que passou por fases de "negação, raiva, tristeza" e só depois a aceitação, mas com períodos em que voltava à negação. Uma das maiores dificuldades que enfrentou, confessa, prendeu-se com o facto de ver desmoronarem-se os planos que tinha feito para o ano de 2020.

Para o ajudar a ultrapassar esta fase menos positiva, o músico contou com o apoio do marido. Jwan Josef mostrou-lhe imagens dos efeitos positivos que a pandemia estava a ter, por exemplo, no meio ambiente. E foram estas imagens que o inspiraram a recuperar o espírito positivo e que o ajudaram a criar novos projetos em tempos de pandemia.

"Agora estou louco para vos mostrar (a qualquer momento) o que temos feito nestes tempos extraordinários”, completou.

Leia Também: Dados pessoais de Lady Gaga roubados por hackers