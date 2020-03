A desfrutar ao máximo desta época festiva, Ricardo Pereira continua a participar nos festejos do Carnaval, no Brasil. Ainda na madrugada deste domingo, o ator esteve no Desfile das Campeãs do Rio de Janeiro, na Sapucaí, tendo estado à conversa com a revista Quem.

"Estou muito satisfeito! Tenho 40 anos e 25 novelas. Amo trabalhar, mas também tenho que curtir e aproveitar o momento. O segredo é organizar o tempo", disse, referindo-se à carreira e à vida pessoal.

Casado com Francisca, com quem tem três filhos em comum, o artista partilhou: "A família está sempre em primeiro lugar. Tenho que ter tempo para as crianças. Ter filhos é estar presente. Conto histórias, ajudo a fazer o dever de casa".

Mas não ficou por aqui e ainda revelou que quer ter mais filhos. "Vamos ter mais um! Não temos data, mas quando tiver de acontecer, vai acontecer", afirmou.

Leia Também: Família de Ricardo Pereira diverte-se no Carnaval do Brasil