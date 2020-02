Atualmente no Brasil, Ricardo Pereira não faltou ao Carnaval e tem desfrutado das comemorações junto da família.

O ator, a mulher (Francisca Pereira) e os três filhos (Vicente, Francisca e Julieta), vestiram-se a rigor para os festejos, como mostraram nas redes sociais.

Ricardo não resistiu em partilhar na sua página do Instagram uma fotografia onde surge junto da família durante as comemorações do Carnaval no Rio de Janeiro. Por sua vez, a mulher do ator publicou alguns vídeos da família. Imagens que pode ver na galeria.

