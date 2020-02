Luciana Abreu continua nos festejos do Carnaval na Mealhada, onde é a rainha. Depois de no domingo ter 'brilhado' no primeiro desfile com um look azul, a artista voltou a destacar-se, na noite desta segunda-feira, com um visual diferente.

Um momento que também partilhou na sua página do Instagram.

"Obrigada, obrigada, obrigada... Que noite inesquecível. Tanta partilha de emoções e sentimentos. Como eu adoro ser a vossa eterna Floribella. Amanhã há mais, queridos da minha vida, às 15h. E amanhã despeço-me até ao meu regresso. Mil beijos", escreveu na legenda das imagens que publicou na rede social, referindo-se ao último desfile que vai decorrer esta terça-feira, dia 25 de fevereiro.

Veja alguns vídeos deste momento na galeria.

